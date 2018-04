Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld

De twee 15-jarige jongens fietsten tussen 23.00 en 23.30 uur over de Holterweg. Ter hoogte van de Flora stond een groep jongelui bij een bushalte te wachten. Plotseling kwamen twee jongens uit de groep naar de twee fietsers rennen en kreeg een van hen een trap waardoor hij van de fiets viel. Toen hij op de grond lag werd hij nog enkele malen door meerdere personen getrapt en geslagen. Zijn vriend die hem wilde helpen kreeg ook meerdere klappen. In de tussentijd ging een van de daders er met de fiets van het slachtoffer vandoor. De twee jongens konden wegkomen en verderop de politie bellen. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam was de groep al vertrokken. Toen een van de slachtoffers zich, na het doen van aangifte, in het ziekenhuis liet controleren op zijn verwondingen zag hij twee jongens die hij herkende van de mishandeling. De politie kon de twee, 16 en 17 jaar oud uit Deventer, aanhouden. Zij zijn voor nader onderzoek ingesloten. De politie komt graag in contact met getuigen van de diefstal met geweld cq mishandeling. Personen die zaterdagavond iets van het incident hebben gezien worden gevraagd contact op te nemen met de politie in Deventer via telefoonnummer 0900-8844.

(2018184330/201818439)