Dollemansrit dronken bestuurder eindigt in sloot

Een slachtoffer belde omstreeks 16:00 uur de politie dat een bestuurder in een groene auto eerst twee geparkeerde auto’s aan de Elisabeth van Egmontstraat ramde en vervolgens bij de Van der Hoevenstraat een auto raakte waarbij de bestuurder een lichte verwonding opliep. Het slachtoffer is in een ambulance nagekeken. De 21-jarige man bleek na de aanrijdingen onverstoord door te rijden.



Agenten gingen na de melding direct op zoek naar de bestuurder in de groene auto. Ook zocht de politiehelikopter mee. Kort daarna belde meerdere getuigen met 1-1-2 dat er een spookrijder op de Maasdijk reed en tot stilstand kwam in een berm boven een sloot aan de Laan van de Heilige Lambertus. Het bleek te gaan om dezelfde groene auto die kort daarvoor drie verkeersongevallen in Naaldwijk veroorzaakte. Daar hielden agenten een 21-jarige man in laveloze toestand aan. Een getuige wees hem aan als bestuurder van de auto. Ondertussen bleek dat hij nog een vierde botsing had veroorzaakt gedurende zijn dollemansrit.



Aan het bureau blies de bestuurder 930 Ugl en namen agenten zijn rijbewijs in. Er zijn meerdere processen-verbaal tegen hem opgemaakt en hij zal zich op een later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden.



Lagere reactiesnelheid door alcohol

Ongeveer een kwart van de verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcoholgebruik. Door de alcohol wordt de reactiesnelheid lager, is het zicht minder en is de bestuurder minder geconcentreerd. Hoe meer je drinkt, hoe sterker de effecten zijn. Wijs een BOB aan als de auto het enige vervoermiddel is. Nog beter: reis met het openbaar vervoer of neem een taxi.