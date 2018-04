Politie onderzoekt laffe woningoverval Rotterdam

De politie opende direct de jacht op de laffe overvallers. Het gaat om twee getinte mannen van ongeveer 20 jaar. De een droeg een donkere pet, donkere kleding en witte schoenen. De ander had een donkere jas aan en een capuchon op. Hij droeg een donkere broek met een witte bies en donkere schoenen. Heeft u iets gezien of gehoord van deze overval? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-70000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Het rechercheteam kan ook eventueel beeld goed gebruiken. Beelden kunnen worden geupload via de website van de politie.