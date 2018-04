Politie onderzoekt schietincident Sliedrecht

Rond een uur kwam bij de politie de melding binnen dat er ruzie was ontstaan bij een feestje in een woning aan de Molshoefweer. Er waren ook knallen gehoord. Getuigen spraken van vuurwerk, maar later ook van schoten. Onderzoek van de recherche wees uit dat er inderdaad is geschoten. Agenten vonden meerdere hulzen. In de loop van zondagmiddag kon de politie ook een verdachte aanhouden. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat zich nu exact heeft afgespeeld. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.