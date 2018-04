Dode en twee zwaar gewonden bij frontale botsing

Het slachtoffer rijdt omstreeks 20.35 uur met zijn voertuig vanuit Hoek richting Terneuzen. Ter hoogte van de Wulpenbek rijdt hij frontaal tegen een hem tegemoet komende auto. Hierin zitten een 48-jarige man uit Yerseke en een 16-jarig meisje uit Hoek. De Roemeen wordt door de klap uit zijn auto geslingerd. Hulpverlening mocht niet meer baten; hij is ter plekke overleden. Het voertuig van de tegenligger komt op de talud van een sloot terecht. De bestuurder zit bekneld in zijn auto en moest met behulp van de brandweer eruit gehaald worden. De man en het meisjes zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis is Gent gebracht.