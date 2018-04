Dronken bestuurder rijdt slingerend over de A4

Op het bureau is een ademanalyse afgenomen bij de verdachte. Hieruit blijkt dat hij 3,6 maal de toegestane limiet heeft overschreden (= 805 ug/l). Zijn rijbewijs is ingevorderd. Na overleg met de officier van justitie is aan de man een dagvaarding uitgereikt. Hij zal zich te zijner tijd voor de rechter moeten verantwoorden. Ook is hem een rijverbod van 9 uur opgelegd. Daarna mocht hij zonder auto naar huis.