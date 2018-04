Festivalvierder twee maal achter elkaar betrapt op dronken rijden

Tot verbazing van de agent ziet hij enige tijd later dezelfde man opnieuw achter het stuur zitten als hij het parkeerterrein bij Grijpskerke wil afrijden richting Buttinge. Dezelfde procedure volgt. Kennelijk heeft hij weer alcohol gedronken, want dit maal is de score 780 u/gl. Nu komt tijdens het verhoor ook naar voren dat hij drugs heeft gebruikt. Bij hem wordt een speekseltest afgenomen met een positieve uitslag op THC en amfetamine. Een forensisch arts heeft vervolgens bloed afgenomen. Dat is voor onderzoek en analyse opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. De uitkomt daarvan wordt afgewacht. De zaak wordt aan de officier van justitie voorgelegd.