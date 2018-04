Getuigenoproep ongeval in Breda

Een groep kinderen speelden in de straat. Een zwarte Fiat Tipo maakte een manoeuvre naar links, vermoedelijk om de kinderen te ontwijken, maar hij raakte met de linker voorkant de jongen. De bestuurder stopte niet en liet de ernstig gewonde slachtoffer achter. Die werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet levensbedreigend.

De politie stelde onmiddellijk na het ongeval een buurtonderzoek in en zag een zwarte Fiat Tipo met schade aan de linker voorkant rijden. Hij werd op Moerlaken klemgereden. De politie nam het voertuig in beslag. De verdachte verzette zich heftig. Een agent kreeg een dreun tegen zijn hoofd. Hij liep letsel op. De agenten probeerde de verdachte te boeien, maar hij verzette zich zo hevig dat geweld gebruikt moest worden. Ook met de pepperspray werd hij niet rustig. Met meerdere agenten kon hij gearresteerd worden en werd hij ingesloten voor nader onderzoek.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen die de zwarte Fiat Tipo kort voor het ongeval heeft zien rijden. Mogelijk is een verkeersgedraging met deze auto u opvallen. U kunt uw informatie doorgeven via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl. via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen onder vermelding van het dossiernummer 2018096771.