Getuigenoproep poging doodslag

Een aangeefster uit Amsterdam (28) reed met twee inzittenden (26 en 31 jaar) over de A27 richting Utrecht. Ze haalde op de snelweg een auto in. Achter haar reed een auto met een Belgisch kenteken. Deze bestuurder reed vervolgens drie keer opzettelijk tegen haar auto aan. Ze reden ongeveer 120 km/uur. De aangeefster vloog de rechterbaan op en kon het voertuig onder controle houden. De auto’s reden tot Meerkerk achter elkaar aan en daar kon de aangeefster een benzinestation oprijden. De politie onderzocht de omgeving naar de bewuste auto, maar deze werd niet meer aangetroffen. De aangifte voor poging doodslag werd opgenomen.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met getuigen van het incident. U kunt uw informatie doorgeven via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl. via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen. Graag onder vermelding van het dossiernummer 2018097109.