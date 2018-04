Snelheidsduivel voor derde keer betrapt op forse overtreding

De man is omstreeks 04.30 uur betrapt tijdens een lasercontrole. Omdat deze overtreding zijn 3de flinke snelheidsoverschrijding is in vier maanden, is ook een melding afgegeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Daarin is het vermoeden is neergelegd dat de verdachte niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen.