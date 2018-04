Twee gewonden bij vechtpartij met mes

In de woning worden kamers onderverhuurd en om nog onduidelijke redenen ontstond er rond 2.00 uur een vechtpartij tussen een aantal bewoners. Eén van hen zou daarbij een mes hebben gebruikt en twee medebewoners licht hebben verwond. De gealarmeerde politie kon de verdachte al snel aanhouden. Beide slachtoffers, mannen van 26 en 30 jaar oud, zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld. De verdachte is in verzekering gesteld.

De politie doet nog verder onderzoek naar het incident.