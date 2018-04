Politie zoekt verdachten schietincident, onderzoek loopt

Roermond - De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar het schietincident dat zich zondagmiddag voltrok in Kitskensdal in Roermond. Er wordt nog uitgekeken naar meerdere personen die verdacht worden van betrokkenheid bij het voorval. De twee die gewond raakten worden behandeld in het ziekenhuis.