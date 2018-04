Politie houdt verdachte aan voor berovingen op pizzabezorgers

Nijmegen - De politie heeft vanmorgen in alle vroegte, op de Weg door Jonkerbos in Nijmegen, een 20-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere berovingen van pizzakoeriers en diefstal. De politie had de man sinds korte tijd op de korrel en wist hem vanmorgen aan te houden.