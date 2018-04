Zaken in Bureau GLD van 4 april

Lent/Nijmegen, pinnen met gestolen pinpas|

Op 27 januari wordt tweemaal in Nijmegen gepind met de gestolen pinpas van een 77-jarige inwoonster van Lent. De onbekende pinster op leeftijd pint een paar honderd euro en lijkt zelfs hulp te vragen aan een onbekende man. De onbekende pinster is vastgelegd op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent haar?

2018046800

Arnhem, inbraak in winkel

Op dinsdagavond 23 januari breekt een onbekende man in bij een winkel aan het Gele Rijdersplein. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man aan komt lopen rond 22.40 uur aan komt lopen, de deur forceert en na korte tijd weer vertrekt. De man neemt voor een paar honderd euro aan producten mee en staat duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent de onbekende man?

2018036319

Apeldoorn, gewapende overval op supermarkt

Op vrijdagavond 9 februari wordt een supermarkt aan de Imkersplaats overvallen door een gemaskerde en gewapende overvaller. Onder bedreiging van een vuurwapen weet de overvaller enkele honderden euro’s buit te maken. Korte tijd later word in bosschages aan de Gruttersdreef zwarte kleding gevonden. De hele overval is vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent de onbekende overvaller?

2018062490

’t Harde, tanken zonder te betalen

Op dinsdag 20 februari tankt een onbekende man zonder te betalen bij een tankstation aan de Eperweg. De bestuurder van de blauwe VW Golf cabrio is duidelijk door bewakingscamera’s vastgelegd. Op de auto zijn gestolen kentekenplaten aangebracht. Deze zijn de zaterdag ervoor gestolen in Hoog Soeren. Wie kent of herkent de onbekende man?

2018079851/2018075196