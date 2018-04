Zaken in Onder de Loep van 5 april

Deventer, tanken zonder te betalen

Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juli tankt een onbekende man zonder te betalen bij een tankstation aan de Zutphenseweg. Op de auto zitten gestolen kentekenplaten die op 10 juni zijn gestolen vanaf de Beestenmarkt. De onbekende man die tankt staat op beeld. Wie kent of herkent hem?

2017495773

Deventer, diefstal elektrische fiets uit parkeergarage

In de nacht van 20 op 21 oktober werd een elektrische fiets ter waarde van ruim € 2100,- gestolen uit de parkeergarage van een appartementencomplex aan de Graaf Florisstraat. De man die de fiets wegnam is vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent deze fietsendief?

2017490634

Almelo, onbekende man pint met gestolen pinpas

Op zaterdag27 januari werd een vrouw in een winkel aan de Grotestraat bestolen van haar portemonnee. Vermoedelijk is haar pincode afgekeken bij het afrekenen in een andere winkel en daarna haar portemonnee gestolen. Kort hierna werd door een onbekende man met de pinpas gepind bij een pinautomaat aan de Werf. Hierbij is de onbekende man gefilmd. Wie kent of herkent hem?

2018042607

Enschede, diefstal partij dure zonnebrillen

In de vroege ochtend van maandag 26 februari forceert een inbreker de toegangsdeur van een opticien aan de Loenshof. Daarna neemt de inbreker een grote partij dure zonnebrillen weg. De inbreker en de diefstal zijn vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent de onbekende inbreker of heeft de zonnebrillen te koop aangeboden gekregen?

2018086605

Enschede, vuurwerkbommen bij woning

Op maandag 18 januari en woensdag 3 februari 2016 werden bij een woning aan de Heidevlinder via de brievenbus vuurwerkbommen naar binnen gegooid. De bewoners van het pand bleven hierbij ongedeerd. De verdachten van deze beide incidenten zijn door bewakingscamera’s vastgelegd. Deze beelden worden in de uitzending getoond. Wie kent of herkent deze personen?

2016056845

Almelo, brandstichting verenigingsgebouw

Op zondagavond 25 maart werd brand gesticht bij een verenigingsgebouw aan de Jan Steenstraat. Omdat de brand vroegtijdig werd ontdekt, bleef de schade aan het pand beperkt. In de uitzending verschillende vragen over dit onderzoek.

2018128602