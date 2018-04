13-jarige jongen beroofd van telefoon

De jongen was Pokemon Go aan het spelen toen hij merkte dat er iemand achter hem liep. Vervolgens werd hij aangesproken door een man die hem vroeg om zijn telefoon. Toen de jongen weigerde pakte de man hem vast bij de armen, duwde hem tegen een geparkeerd busje en bedreigde hem met de dood. Daarop gaf de jongen de telefoon alsnog af.

De politie zoekt getuigen van de beroving. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of politie.nl. Anoniem reageren, kan via 0800-7000 of via M-online.