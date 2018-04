Man aangehouden voor plaatsen graffiti op honderden plekken

De man kon op heterdaad worden betrapt tijdens een politieactie. Er is een zoeking gedaan in het huis van de verdachte en daarbij is graffitimateriaal in beslag genomen.

De tag ‘Fame’ is geplaatst op honderden plekken, verspreid over de hele stad en ook daarbuiten. De politie doet een oproep aan inwoners die schade hebben ondervonden van de graffiti om aangifte te doen.