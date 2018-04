Man raakt zwaargewond bij aanrijding

Rond 15.50 uur kwam een melding van een aanrijding tussen een fiets en een auto. Een 88-jarige man uit Maarsen, fietste vanuit de richting van de Tuinbouwweg, toen hij bij de kruising met de Dr. Plesmanlaan in botsing kwam met een auto. De man kwam ten val en de bestuurster van de auto schoot direct te hulp. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en namen het over van de vrouw. Een traumahelikopter werd ingezet en de man werd per ambulance zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend. De Verkeersongevallenanalyse onderzoekt de toedracht.