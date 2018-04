Woningoverval Soest in Opsporing Verzocht

Rond 18.45 uur kwam de melding van de woningoverval binnen. Het bleek dat even daarvoor een man de woning was ingegaan en het echtpaar bedreigd had met een steekwapen. Het echtpaar wist hem de deur uit te krijgen, waarna de man zonder buit wegrende in de richting de Titus Brandsmastraat. De bewoners raakten niet gewond. In de omgeving zochten agenten naar de man, maar hij werd niet gevonden.

Opsporing Verzocht is dinsdag 21 januari te zien op Nederland 1, om 20.30 uur. Tips kunnen gedeeld worden met de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.