Onderzoek schutter liquidatie Reduan B.

Het rechercheteam is ook op zoek naar getuigen die iets kunnen zeggen over de zwarte Seat met het kenteken 45-XK-SX , evt. in combinatie met de man op de getoonde foto. Uit de eerste onderzoeksresultaten is bekend geworden dat deze auto op de dag vóór de liquidatie, woensdag 28 maart rond 07.00 uit Hilversum is vertrokken richting Amsterdam. Omstreeks 08.40 uur is het voertuig waargenomen in de omgeving van de TT-Melissaweg/ TT-Vasumweg te Amsterdam.

Diezelfde middag, woensdag 28 maart omstreeks 17.15 uur rijdt hij wederom vanaf Hilversum naar de omgeving van de PD. Rond 18.15 uur is het voertuig daar waargenomen. Even voor 19.00 uur is het voertuig weer terug in omgeving van Hilversum.

Wie o wie heeft op die momenten iets gezien of heeft daar op hetzelfde moment gereden met bv een dashcam.

Wie heeft de verdachte in getoonde kleding op woensdag 28 of donderdag 29 maart gezien in de omgeving van de TT Vasumweg of de Klaprozenweg? Wie heeft gezien hoe en waar de verdachte vanaf de Klaprozenweg/TT Vasumweg is weggevlucht?

Heeft u informatie? Heeft u iets gezien of weet u iets van de kleding of van de schutter? Neem dan contact op met de politie en help mee om deze zaak op te lossen.

Alle informatie is welkom en kan ook anoniem worden doorgegeven via een speciaal telefoonnummer wat voor deze zaak is geopend: 06-57435079.

Maar u kunt ook bellen met 0900-8844 of het tipformulier invullen en beeldmateriaal uploaden.