Recherche zoekt getuigen van overval

Amsterdam - Rechercheurs van het team Centrum-Noord, zijn op zoek naar getuigen van een overval waarbij ook geschoten is. Het incident vond plaats op zondagavond 1 april 2018 rond tien over half twaalf. Een man, het latere slachtoffer, kwam met zijn auto aanrijden bij een woning aan de Goudbalpad in Amsterdam-Noord. Toen hij zijn auto in een garage parkeerde werd hij verrast door twee overvallers. Een van hen bedreigde de man met een vuurwapen en heeft op enig moment geschoten mogelijk om te intimideren.