Mishandeling kind in Team West

Inbraak Zwedenburg | Den Haag

In de nacht van 12 op 13 januari wordt ingebroken bij een stichting aan de Zwedenburg in Den Haag. Er wordt daarbij een kluis gestolen met daarin onder andere een pinpas. Er zullen camerabeelden van een man getoond worden die op vrijdagavond 12 januari op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag met de gestolen pas pint.

Overval op tabakswinkel Standerdmolen | Leiden

Op zaterdagochtend 10 februari probeert een man met een masker op de tabakswinkel aan de Standerdmolen in Leiden te overvallen. De overvaller gaat er uiteindelijk zonder buit vandoor. Op de camerabeelden is de overval te zien.

Overval postbezorger Marktstraat | Waddinxveen

Op vrijdag 19 januari rond 22.04 uur wordt een postbezorger in de Promenade in Waddinxveen door een onbekende man opgewacht en aangevallen. Enkele poststukken worden meegenomen door de overvaller. Hij vlucht via de Marktstraat richting de Kanaaldijk. Er zullen camerabeelden van de verdachte worden getoond.

Gestolen spullen woninginbraken | Westland - Midden Delfland

De recherche is op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de vele goederen die bij een verdachte van een woninginbraak werden aangetroffen. Het onderzoek betrof een groot aantal woninginbraken in het Westland, Rijswijk, Nootdorp en Midden Delfland. Foto’s van de goederen zullen worden getoond.

Tips Whatsapp tiplijn

Net als in de vorige uitzendingen kunnen de kijkers hun tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn: 06-17214856.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.