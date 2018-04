Politie zoekt getuigen overval eetcafé Waddinxveen

Omstreeks 21.20 uur kwamen de twee mannen de eetgelegenheid binnen en bedreigden het personeel met een wapen. De twee jonge mannen waren volgens een getuige rond de 17-18 jaar oud, droegen beiden een bivakmuts, donkere brillen en donkere kleding. Na de overval zijn de jonge mannen allebei een andere richting opgelopen.

De recherche is op zoek naar getuigen van deze overval. Heeft u iets gezien of heeft u informatie neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem dan via M 0800-7000.