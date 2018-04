Overlastgevende, drugsdealende familie van de straat

Het vervolgonderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie en in samenwerking met de gemeente Schiedam en de Belastingdienst, leidde onder andere naar een garagebox aan de Holysingel in Vlaardingen en naar een woning aan de Johan Wagenaarstraat in Schiedam van waaruit vermoedelijk de verdovende middelen werden verhandeld. De informatie bleek juist. De rechercheurs namen de afgelopen maanden onder andere een auto, ruim een kilo harddrugs, een nepvuurwapen en grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal in beslag. Op last van de gemeente Schiedam werd de woning aan de Johan Wagenaarstraat gesloten. Dat gold ook voor een woning aan de Van Bleiswijkstraat in Vlaardingen. Districtchef Tarik Topcu is trots op het resultaat: “Drugshandel, intimidatie en geweld zijn onacceptabel. Daar is nergens plaats voor, ook niet in Schiedam. Ik ben er trots op dat mijn dienders in samenwerking met de gemeente en het OM deze overlast gevende groep hebben aangepakt. Politie en partners pakken de drugshandel en hieraan gelieerde overlast met hoge prioriteit op. Schiedammers moeten zich veilig kunnen voelen en we hebben in samenwerking met de gemeente de georganiseerde druggerelateerde criminaliteit een slag toegebracht.”