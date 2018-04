Oogstrijpe hennepplanten in beslag genomen

Naar aanleiding van een melding deed de politie onderzoek in een woning aan de Gerbrandylaan en vond 41 oogstrijpe hennepplanten en bijna 5 kilo gedroogde hennep. De bewoner (53) en een familielid (47) werden aangehouden, evenals een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zullen verhoord worden. De hennep is in beslag genomen.

Melden van hennepkwekerijen

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties via