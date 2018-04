Tilburger opgepakt met ploertendoder en illegaal vuurwerk

De verdachte werd op maandag 2 april rond 22.37 uur aan de kant gezet omdat hij op een rotonde aan de Wandelboslaan geen richting aan gaf. Toen de man zijn autopapieren uit zijn dashboardkastje haalde zag een van de agenten in het kastje vuurwerk liggen. Het bleek een Cobra 6 te zijn. Deze is direct in beslag genomen. De dienders hebben vervolgens de hele auto doorzocht. In het vak van de armsteun vonden ze een ploertendoder. Daarop is de verdachte aangehouden voor verboden wapenbezit. Hij is ingesloten.