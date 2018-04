Getuigen gezocht van straatroof Belfeld

Wij zijn op zoek naar mensen die zaterdagavond 31 maart jl. vóór 21.26 uur en na 21.30 uur iets verdachts hebben gezien op de Schoolstraat, bij de spoorwegtunnel op de Markt, de Stationstraat en het Muldersplein. Ook vragen wij te reageren als u aan de hand van het signalement, in combinatie met de Seat, denkt te weten wie de verdachte is. U kunt reageren via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 112 of het meldingsformulier van M (BVH 2018047040).