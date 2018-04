Bijrijder blijkt ketamine op zak te hebben

De politie kreeg op maandag 2 april rond 17.50 uur een melding binnen van een burger die aan het Grobbendockpark gezien had dat er mogelijk drugs verhandeld werd. Daarbij had de melder het merk, type en kenteken van een verdachte auto doorgegeven. Agenten zetten rond 19.00 uur de auto ter controle aan de kant. In de auto zaten vijf mannen. Na controle bleek dat de 24-jarige bijrijder drugs op zak had. Hij is aangehouden en ingesloten. De overige vier mannen mochten hun weg vervolgen.