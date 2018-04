Politie onderzoekt inbraken tijdens paasweekend

We zijn specifiek op zoek naar beeldmateriaal. Is er in uw wijk of straat ingebroken of zijn er witte briefjes gevonden en heeft u een camera? Laat het ons weten door het beeldmateriaal naar ons te sturen. U kunt het beeldmateriaal uploaden via de website van de politie. Al is het beeld vrij kort, toch kan het voor het onderzoek belangrijk zijn