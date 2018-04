Dode bij bedrijfsongeval

Het bedrijfsongeval gebeurde woensdagochtend omstreeks 10.30 uur. Het slachtoffer was aan het werk op een bedrijf aan de Derde Schansweg. Door nog onbekende oorzaak kwam de man knel te zitten in een machine. Ondanks dat hulpdiensten snel ter plaatse waren, mocht hulp niet meer baten. Het slachtoffer was al overleden.