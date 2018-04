Getuigen gezocht van doorrijden na aanrijding

Rond 13.15 uur reed een 33-jarige Almeerse vanaf de A1 op de afslag Naarden en wilde linksaf richting Bussum gaan. Vanaf de Amersfoortsestraatweg kwam een grijze Volkswagen Polo, vermoedelijk een model uit 2008, aangereden. De bestuurder wilde linksaf slaan in de richting van de Naarden. Op het moment dat de Almeerse linksaf sloeg, deed de bestuurder van de Volkswagen dat ook. Hij reed hierbij in de bestuurdersportier van de Almeerse. In plaats van te stoppen, reed hij achteruit en ging ervandoor in de richting van Jan Tabak. De vrouw, die zwanger is, werd ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.



De politie zoekt de bestuurder van de grijze Volkswagen Polo. In de auto zaten twee jonge mannen van rond de 20 jaar. Bent u die bestuurder of weet u wie het is? Heeft u andere informatie die de politie kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier.