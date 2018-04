Man onderuit getrapt bij poging straatroof

Het slachtoffer reageerde niet en liep verder. Korte tijd later werd de man onderuit getrapt en kwam hard ten val. Een onbekende man, die hem eerder had nageroepen, zei dat het slachtoffer zijn spullen moest afgeven. Dit deed het slachtoffer niet en duwde zijn belager weg. De dader schrok vermoedelijk van een fietser die er aan kwam rijden en ging er vandoor. Het slachtoffer is door de aanval gewond geraakt aan hand en knieën. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



Van de dader is het volgende signalement:

- man

- 1.85m-1.90m lang

- donker getint

- normaal postuur

- zwarte trainingsbroek

- donkere jas met een klein wit logo op de voorzijde

- een muts met daarover een capuchon over het hoofd



2018060460