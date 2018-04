EVA-Team houdt veroordeelde man aan in Amsterdam

De man werd door de Rechtbank in Den Haag tot deze strafmaatregel van twee jaar veroordeeld, maar keerde niet meer terug naar de instelling waar hij deze maatregel moest uitzitten. ‘Op het adres in Den Haag waar hij stond ingeschreven, liet de man zich niet meer zien. Hij hield zich duidelijk schuil voor de politie’, vertelt de coördinator van het EVA-Team. ‘Na een uitgebreid onderzoek van ons naar zijn verblijfplaats konden we hem uiteindelijk aanhouden op een adres in Amsterdam. Hij moet nog 620 dagen van de 730 dagen uitzitten’.