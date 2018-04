Vrouw mishandeld bij tramhalte, politie zoekt getuigen

De vrouw stond omstreeks 11.20 uur bij de tramhalte op de Papsouwselaan toen een onbekende jongeman haar bespuugde. Als reactie spuugde de vrouw op de grond, waarop de jongeman haar meerdere keren in het gezicht sloeg. De vrouw raakte hierdoor zwaargewond aan haar gezicht. De jongeman was slank en licht getint, ongeveer 180 cm lang, zwart haar met stekels, klein baardje en droeg een blauwe spijkerbroek.



De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling, heeft u iets gezien of gehoord, neem dan contact op met de recherche van bureau Delft via 0900-8844. Liever anoniem? Dan via M 0800-7000.