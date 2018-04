Word jij de nieuwe collega van vrijwilliger José?

‘Mijn vaste dag op bureau Rijswijk is de maandag. In totaal werk ik dan zes uurtjes. Op andere dagen werken twee andere gastvrouwen op dit bureau.’ In de negen jaar op het bureau heeft ze al het nodige meegemaakt. ‘Het gebeurt wel eens dat iemand gelijk begint te schreeuwen. Zo was iemand het er niet mee eens dat hij voor de rechtbank moest verschijnen. En dat was de schuld van de politie, vond hij, want die had hem destijds aangehouden. Kalm blijven en iemand de ruimte geven om stoom af te blazen is dan het beste wat je kunt doen.’ Bang dat er iets gebeurt, is ze niet. ‘Via een scherm kijken mijn collega’s in het bureau mee, ze kunnen zelfs een knop indrukken om mee te luisteren als dat nodig is. Ook heb ik een noodknop. Druk ik die in, dan staan mijn collega’s binnen één tel bij me.’