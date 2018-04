20.000 euro beloning in onderzoek Rotterdamse liquidatie; sporen wijzen naar Amsterdam en Diemen

Maandag 28 augustus 2017 werd hier in Rotterdam op het terras van een café een man doodgeschoten; Ergin Başakçi. Een 42-jarige man uit Hellevoetsluis, vader van twee tienerdochters. Op bewakingsbeelden is te zien dat bij de liquidatie een witte Volkswagen Polo met zwart zonnedak is gebruikt. Deze wordt vlak na de moord een paar honderd meter verderop achtergelaten en in brand gestoken. De daders gingen er met een andere auto vandoor, een grijze Kia Rio die in de nacht van 3 op 4 september op de Griend in Diemen in brand wordt gestoken.

