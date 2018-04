20.000 euro voor de ‘gouden tip’; donderdag in ‘Bureau Rijnmond’.

Tot slot nog aandacht voor de ontvoering van een 16-jarig meisje in Middelharnis. Zij reed op klaarlichte dag over de Industrieweg, vlakbij de rotonde. Volgens haar verklaring werd ze daar om 15.15 uur van haar fiets getrokken en drie kwartier later ongedeerd op de Mariadijk in Ooltgensplaat weer achtergelaten. De politie is op zoek naar getuigen.



