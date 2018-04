Bibliotheek Rotterdam kort ontruimd na vondst verdacht pakketje

De man die de radio in de bibliotheek achterliet, deed dat rond 15.45 uur en verliet pand direct nadat hij het apparaat had achtergelaten. Beveiligingspersoneel zag het toestel korte tijd later en besloot uit voorzorg dat alle bezoekers en personeel de bibliotheek moesten verlaten, wat professioneel en rustig gebeurde. Ook een deel van de Hoogstraat en het plein tussen de Bibliotheek en de Markthal werd vervolgens voor het publiek afgezet.

Na korte tijd werd duidelijk dat het apparaat onschuldig was, konden bezoekers en personeelsleden weer naar binnen en werden de Hoogstraat en het plein weer vrijgegeven. De politie heeft de radio in beslaggenomen en doet onderzoek naar de man, die het ding achterliet.