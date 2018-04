Pakketbezorger Rotterdam overvallen

De bezorger liep op het bewuste tijdstip van een woning terug naar zijn bestelbus, toen ineens twee onbekende mannen opdoken en hem woordelijk bedreigden. De man moest toestaan dat de twee overvallers pakketjes uit zijn bus meenamen en vervolgens in de richting van de Hoflaan wegrenden.

De overvallers hadden donkere bovenkleding aan, de één een lichte broek, de ander een donkere. Opvallend aan de overvallers was dat één van hen opvallend lang was, mogelijk tegen de 2 meter.

De politie heeft de zaak in onderzoek.