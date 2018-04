Politie onderzoekt schietincident Spijkenisse

De politie vermoedt dat de schutter zich, voordat hij toesloeg, enige tijd heeft opgehouden in de omgeving van de woning. Heeft u de schutter gezien? Of heeft u iets anders gezien of gehoord? Alle tips zijn welkom via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.