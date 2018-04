Drie mannen opgepakt in cybercrime-onderzoek

Smishing is vergelijkbaar met phishing. In plaats van een email-bericht ontvangt u een SMS-bericht. In beide gevallen van internetfraude proberen fraudeurs achter uw bankgegevens te komen. Middels een link in het bericht lokken fraudeurs u naar een valse (bank)website. Dit is echter een kopie van de echte website van de bank. Hier wordt u verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien.