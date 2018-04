Kwekerijen geruimd tijdens hennepruimdag

In Terneuzen is in een woning aan de Tholensstraat een hennepkwekerij ontmanteld. In totaal zijn daar 62 planten weggehaald uit twee kweektenten op de eerste verdieping. Een derde lege kweektent is mogelijk gebruik als droogruimte. Er is niemand aangehouden.

Een 53–jarige man is aan de Vierlingweg in Rilland aangehouden nadat in zijn woning een hennepkwekerij is gevonden. Er zijn 90 hennepplanten weggehaald. Daarnaast is er een laboratorium voor de productie van hasholie in beslag genomen.

Ook in een woning aan de Gerbrandylaan in Middelburg is het raak. Daar zijn 41 hennepplanten en 3,1 kilo gedroogde henneptoppen gevonden op de zolder. Twee bewoners van 53 en 46 jaar zijn aangehouden. Vanwege het brandgevaar heeft energiebedrijf Enduris de gehele meter weggehaald. In alle drie de zaken heeft het energiebedrijf aangifte gedaan, omdat er stroom buiten de meter om is afgetapt.