Man aangehouden voor heling

Breda - De politie heeft dinsdag 3 april 2018 omstreeks 23.50 uur op het Dr Struyckenplein een 27-jarige Bredanaar aangehouden ter zake heling. Hij was in het bezit van een gestolen mobiele telefoon. Het mobieltje was afgelopen weekend uit een auto gestolen die geparkeerd stond inde Bredase wijk Westerpark.