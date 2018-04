Melding auto-inbraak levert twee arrestaties op

Een alerte bewoner aan de Wittemstraat belde afgelopen nacht de politie omdat het inbraakalarm van een auto afging. De melder keek naar buiten en zag twee mannen wegrennen. Ter plaatse bleek ingebroken te zijn in een personenauto van het merk Audi. Er was een raampje aan de bijrijderszijde ingeslagen. Kort daarna kwam een melding binnen dat in de Vreeswijkstraat ook in een auto was ingebroken. De dienders controleerden vervolgens naar aanleiding van deze meldingen op de Burgemeester Letschertweg een auto die uit de wijk kwam. In het voertuig, een Mercedes, zaten twee inzittenden. Zij vertelden dat ze een vriendin hadden afgezet maar wilden niet zeggen waar dat die dan woonde. Bij navraag van hun personalia bleek dat zij veelvuldig voorkomen ter zake vermogensdelicten. Op de achterbank lagen onder een jas glassplinters. Ook werd achter de bestuurdersstoel een mapje met pasjes aangetroffen. Bij navraag bij de eigenaar bleek dat deze pasjes gisteravond bij een auto-inbraak elders in het land gestolen waren. Hierop zijn beide inzittenden aangehouden. De politie onderzoekt hun eventuele betrokkenheid bij de gemelde auto-inbraken in Tilburg.