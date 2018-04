Resulaten hennepruimdag Markiezaten

In een verborgen ruimte in een woning aan de Mariabaan in de Wouwse Plantage is een onderzoek ingesteld naar een in werking zijnde hennepkwekerij, vermoedelijk op een aggregaat. In de ruimte zijn in totaal 1.640 hennepstekken gevonden. De aanwezige bewoner is aangehouden en de hennepstekken zijn in beslag genomen.

In een woning aan de Kapittelstraat in Bergen op Zoom is een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In een slaapkamer blijkt een hennepkwekerij ingericht te zijn met daarin 80 oogstrijpe hennepplanten. Vastgesteld is dat hier de elektriciteit illegaal is afgetakt, waarna de woning is afgesloten van het energienetwerk. Omdat in de woning sporen van eerdere oogsten zijn gevonden is beslag gelegd op dure fotoapparatuur en duur porselein. Er wordt nog een naberekeing gemaakt van het financiële voordeel dat is verkregen met de hennepteelt. Dat bedrag zal bij betrokkenen worden weggehaald. De aanwezig bewoonster wordt later deze week verhoord.

In een loods en een inpandige woning aan de Energieweg in Tholen is eveneens een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Gezien de gebruiksporen zijn beide kweekruimtes recent opgebouwd. In een kweekruimte staan 240 hennepplanten en in een andere ruimte nog eens 181 exemplaren. Ook blijkt dat deze hennepkwekerij illegaal van elektriciteit is voorzien. Het pand is afgesloten van het energienetwerk.

Voor de afgesloten panden geldt dat deze na betaling van enkele forse energierekeningen weer aangesloten kunnen worden op het energienetwerk. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Degenen die niet zijn aangetroffen zullen later worden verhoord. Zij mogen zich te zijner tijd bij de rechter verantwoorden. Alle in beslag genomen goederen met een waarde van enkele tienduizenden euro’s en de hennepplanten met een geschatte straatwaarde van 321.000 euro zijn inmiddels ter vernietiging weggebracht.