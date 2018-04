Tilburger aangehouden na aantreffen drugs

Agenten surveilleerden in hun dienstauto in Tilburg Noord. Ze reden een parkeerplaats achter de hoge flat aan de Sibeliusstraat op, nabij de Kalverstraat. Ze zagen ter hoogte van een parkeerverbodsbord een kleine blauwkleurige personenauto staan. Er zat een man in. De dienders besloten de bestuurder te controleren. Hij maakte het portier open waarna direct een sterke alcohol en henneplucht naar buiten kwam. Op de bijrijdersplaats lag een vrijwel lege fles whisky. De man ontkende gereden te hebben. Hij kon zich niet legitimeren. In een rugzak op de achterbank werd een broodtrommel aangetroffen met daarin diverse gripzakjes met witte substantie maar ook verschillende kleuren pillen en drie flesjes met daarin vermoedelijk GHB. Ook vonden de dienders in de auto nog een grote hoeveelheid lege gripzakjes en een weegschaal. In zijn kleding werd een zakje met hennep aangetroffen. Hierop is de 23-jarige bestuurder aangehouden ter zake de Opiumwet.