Drugslabs opgerold en aanhoudingen in drugsonderzoek

Begin 2018 startten we een onderzoek naar een aantal verdachten in de gemeente Den Bosch omdat we vrij concrete informatie hadden gekregen dat zij zich in groepsverband bezig hielden met de productie van en mogelijk handel in synthetische drugs. Het onderzoek naar deze mannen zette ons op het spoor van een vermoedelijk drugslab in een schuur in de Friese plaats Oudebildtzijl, waar we vanochtend een inval deden. We troffen daar een zeer groot drugslab in aanbouw aan. Op dit perceel werden de bewoner en een vrouw die daar verbleef aangehouden. Maar ook in de Drentse plaats Nieuw-Amsterdam was het raak. In het kader van hetzelfde onderzoek vielen we daar een loods binnen. Ook in deze loods stuitten we op een groot drugslab dat echter niet in productie was. Vermoedelijk was het dat al eerder wel geweest.