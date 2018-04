Doorstart onderzoek geweldsmisdrijf Landgraaf

In een kort item werd in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht reeds op 6 juni 2017 aandacht aan dit geweldsincident besteed. Naast een getuigenoproep is daar ook het (beperkte) signalement van de daders en hun vlucht uit de woning onder de aandacht gebracht. Het zou gaan om twee mannen. Eén van hen droeg camouflagekleding en een bivakmuts, de ander was licht getint en droeg mogelijk een korte broek.

Het tweetal is gevlucht via de achterkant van de woning aan de Koempel. Getuigen hebben aangegeven dat ze een lichtkleurige snel wegrijdende auto en een donkerkleurige auto hebben gezien. Vooralsnog is niet zeker of alle tips ook echt op de daders van dit misdrijf betrekking hebben.