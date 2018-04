Gewonde bij vechtpartij in Hilversum

Kort daarvoor was er al een opstootje ter hoogte Club Rex op de Groest. Later werd het slachtoffer opgewacht voor de oversteek naar de fietstunnel bij het station. Een jongen werd door 5 a 6 mannen geschopt en geslagen en raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. Naar de daders wordt nog gezocht.



Signalement

De mannen waren in de leeftijd van 18-19 jaar oud. Eén van de mannen is ongeveer 1,90 m lang, heeft een slank postuur en droeg een donkere jas van het merk Canada Goose.



Getuigenoproep

Bent of kent u de daders? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook verzoekt de politie eventuele getuigen die zich nog niet hebben gemeld, contact op te nemen. Indien u liever anoniem uw informatie kwijt wilt, dan kan dat via 0800-7000.