Nieuwbouw beste alternatief voor nieuwe meldkamer

Voorafgaand aan dit besluit kreeg de politie - en eigenaar van het gebouw - de opdracht een haalbaarheidsstudie te doen met renovatie als uitgangspunt. Uit de studie bleek echter dat er aanzienlijke eisen zijn waaraan de huisvesting van de nieuwe meldkamer moet voldoen.

Scenario’s

Dit leidde tot twee scenario’s voor het gebouw aan de Groest, te weten grondige, duurzame renovatie en nieuwbouw. De toren aan de Prins Bernhardstraat blijft in beide scenario’s staan. Na afstemming met alle betrokken partijen kwam de nieuwbouw voor wat betreft het eisenpakket en de kosten als beste uit de bus.

Districtsbureau

Als eigenaar heeft de politie de opdracht het nieuwe pand te realiseren. Momenteel is op deze locatie onder meer het politie districtsbureau Hilversum gehuisvest. Voor dit districtsbureau zal een tijdelijke huisvesting worden gezocht, met als uitgangspunt de veiligheid van de Hilversumse inwoners. Deze tijdelijke locatie is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat er in 2022 een moderne, duurzame nieuwe huisvesting is voor zowel de medewerkers van de meldkamer als die van het Hilversumse districtsbureau en gelieerde diensten. Met elkaar wordt gekeken naar mogelijkheden voor versnelling, waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde procedures.

Centrale meldkamer

In het regeerakkoord Rutte I uit 2010 is in -eerste instantie- besloten dat er één landelijke meldkamerorganisatie met drie locaties zou komen. In februari 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd dat een model met maximaal tien meldkamers in Nederland een beter alternatief is. Meldkamer Midden-Nederland is een van deze nieuwe meldkamers. Na diverse onderzoeken wees de minister in februari 2017 de Groest in Hilversum aan als nieuwe locatie voor de realisatie van de Meldkamer Midden-Nederland.